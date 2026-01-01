Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet | Kärcher

Der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet überzeugt mit hervorragenden Ergebnissen, komfortabler Handhabung und maximaler Bewegungsfreiheit bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der kraftvolle BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen und gründliche Reinigung auch dann, wenn Tierhaare und Hautschuppen entfernt werden müssen. Bei Bedarf bietet die Boost-Funktion ein Leistungsplus. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Licht reinigt Hartböden und Teppiche. Für Polstermöbel und Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln und die 3-stufige Batterieanzeige. Von Vorteil ist auch die angenehme Lautstärke beim Saugen, die Haustiere nicht erschrecken lässt. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Das kompakte Gerät kann auch als Handstaubsauger verwendet werden, beispielsweise beim Absaugen vom Möbeln. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine Wandhalterung mit Ladefunktion.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Zusätzliches Zubehör speziell für Haustierbesitzer Die motorisierte Miniturbobürste entfernt lose Tierhaare einfach und gründlich von Polstermöbeln. Einfache Filterreinigung – wichtig bei erhöhtem Schmutzaufkommen in Haushalten mit Tieren, wenn der Filter öfter gereinigt werden sollte. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Wandhalterung inklusive Ladeoption Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Komfortables Laden durch einfaches Einhängen. Intuitives Feedback und Ladeanzeige Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Übersichtliche Batterieanzeige. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Optionaler Boost-Modus. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Vielseitiger Einsatz Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.