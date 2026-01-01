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    Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger mit Zubehör: Bodendüse, Ladestation, Bürstenaufsatz, Fugendüse und Möbelbürste.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 6 Cordless ourFamily Pet

    Bestellnummer: 1.198-673.0

    • Leistungsfähiger 25,2-V-Akku
    • 50 min Laufzeit im Normalmodus
    • Speziell entwickelt für Tierbesitzer