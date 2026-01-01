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    Verlaengerungskabel RCX | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch, aufgerollt und mit gelbem Band fixiert, mit Anschlussstücken an beiden Enden.

    Verlaengerungskabel RCX

    Bestellnummer: 2.269-704.0

    Das Verlängerungskabel ermöglicht es bei der Ladestation oder der RTK-Antenne des RCX, den Anschluss an das Stromnetz um 10 m zu verlängern.