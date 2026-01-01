Verlaengerungskabel RCX | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.269-704.0Das Verlängerungskabel ermöglicht es bei der Ladestation oder der RTK-Antenne des RCX, den Anschluss an das Stromnetz um 10 m zu verlängern.
Kabellänge (m)
10
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung