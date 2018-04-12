Verlängerungssaugrohr | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-308.0Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
480 x 40 x 40
Anwendungsgebiete