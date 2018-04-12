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    Verlängerungssaugrohr | Kärcher

    Schwarzes, längliches Rohr aus Kunststoff, diagonal auf weißem Hintergrund liegend.

    Verlängerungssaugrohr

    Bestellnummer: 2.863-308.0

    Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.