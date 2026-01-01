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    Verlängerungsset | Kärcher

    Zwei schwarze Teleskopstangen, eine mit einem Fensterwischer und die andere mit einem Befestigungselement.

    Verlängerungsset

    Bestellnummer: 2.633-144.0

    Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.