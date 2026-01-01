Verlängerungsset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.633-144.0Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 x 250 x 1170
Anwendungsgebiete