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    VJ 24 Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehör mit schwarzem Düsenaufsatz und grauem Griff auf weißem Hintergrund.

    VJ 24 Variables Strahlrohr 360°

    Bestellnummer: 2.644-172.0

    Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.