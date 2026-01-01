VJ 24 Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

Schwer zugängliche Stellen sind für das variable Strahlrohr VJ 24 mit verstellbarem 360°-Gelenk kein Problem. Der integrierte Flachstrahl entfernt Verschmutzungen effizient, und der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das VJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.

Flexibles Gelenk Verstellbares 360°-Gelenk. 25°-Flachstrahl Gründliche und effiziente Reinigung. Quick Connect-Anschluss Einfacher und schneller Wechsel.