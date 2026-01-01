Vliesfilterbeutel KFI 117 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-325.0Konzipiert für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: der 3-lagige Vliesfilterbeutel für lang anhaltende Saugkraft und hohen Staubrückhalt.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 100 x 120
Anwendungsgebiete