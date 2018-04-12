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    Vliesfilterbeutel KFI 357 | Kärcher

    Vier weiße Kärcher Staubsaugerbeutel, gestapelt, mit schwarzem Anschlussstück und Kärcher-Logo.

    Vliesfilterbeutel KFI 357

    Bestellnummer: 2.863-314.0

    Die extrem reißfesten Vliesfilterbeutel KFI 357 meistern problemlos das Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.