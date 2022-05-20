Vliesfilterbeutel KFI 487 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-006.0Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.
Menge (Stück)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 190 x 13
Anwendungsgebiete