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    Vliesfilterbeutel | Kärcher

    Fünf weiße Staubsaugerbeutel mit brauner Kartonhalterung, gestapelt nebeneinander.

    Vliesfilterbeutel

    Bestellnummer: 2.863-236.0

    Vliesfilterbeutel mit praktischem Verschlusssystem für eine hygienische Entnahme ganz ohne Schmutzkontakt. Geeignet für den Kärcher Staubsauger VC 2.