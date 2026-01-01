Vliesfilterbeutel | Kärcher

Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel aus 5-lagigem Vliesmaterial für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad. Mit praktischem Verschluss-System für eine hygienische Entnahme.

Hochwertiges Vliesmaterial Sehr hohes Schmutzaufnahmevolumen. Besonders reißfest.