Vliesfilterbeutel | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.904-329.05-lagige Vliesfilterbeutel, extrem reißfest, für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad.
Menge (Stück)
5
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 150 x 10
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung