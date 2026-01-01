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    Vliesfilterbeutel | Kärcher

    Stapel von weißen Kärcher Staubsaugerbeuteln mit gelbem Verschluss auf weißem Hintergrund.

    Vliesfilterbeutel

    Bestellnummer: 6.904-329.0

    5-lagige Vliesfilterbeutel, extrem reißfest, für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad.