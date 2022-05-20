Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-355.0Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.
Menge (Stück)
4
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
265 x 185 x 68
Anwendungsgebiete