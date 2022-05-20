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    Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 | Kärcher

    Vier gestapelte Kärcher Staubsaugerbeutel mit schwarzem Kunststoffring auf weißem Hintergrund.

    Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489

    Bestellnummer: 2.863-355.0

    Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.