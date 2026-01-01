Vorfilter für Tauchpumpen, klein | Kärcher

Der robuste Vorfilter kann optional an die Tauchpumpe angebracht werden. Die Nutzung des Vorfilters empfiehlt sich besonders bei Anwendung der Pumpe in stark verschmutztem Wasser wie in Baugruben oder bei Überflutungen. Mit dem Filter können große Schmutzpartikel vom Eindringen in die Pumpe zurückgehalten werden. Dies schützt das Pumpenlaufrad und verhindert ein Verstopfen der Pumpe durch Äste oder Schmutzpartikel – und erhöht damit ihre Funktionssicherheit. Der Pumpenvorfilter ist passend für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt als auch SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt und hat eine Maschenweite von ca. 5 Millimetern.

Robuster Vorfilter Schützt das Pumpenlaufrad vor Verstopfung durch Äste oder Schmutzpartikel und erhöht die Funktionssicherheit. Klicksystem Einfach und schnell an der Tauchpumpe anzubringen. 5 mm Maschenweite Der Durchfluss wird nicht verringert, die Funktionssicherheit aber erhöht.