VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.642-724.0Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
448 x 45 x 45
Anwendungsgebiete