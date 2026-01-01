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    VP 135 vario power jet | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehör, schwarzes Strahlrohr mit Drehregler, isoliert auf weißem Hintergrund.

    VP 135 vario power jet

    Bestellnummer: 2.644-427.0

    Vario Power-Strahlrohr VP 135 für Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und K 3. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.