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    VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Lanze mit schwarzem Griff und gelbem Etikett auf weißem Hintergrund.

    VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5

    Bestellnummer: 2.642-725.0

    Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.