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    VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Zubehörteil mit Drehmechanismus und Pfeilmarkierung auf weißem Hintergrund.

    VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7

    Bestellnummer: 2.643-254.0

    VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.