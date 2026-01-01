VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-254.0VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
166 x 42 x 62
Anwendungsgebiete