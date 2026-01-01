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    Wachspolitur RM 660 | Kärcher

    Schwarze Flasche mit Kärcher-Logo, Aufschrift "Bring Back The Wow. Polish & Wax", darunter Bild eines Autos.

    Wachspolitur RM 660

    Bestellnummer: 6.296-108.0

    Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.