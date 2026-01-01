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    Wandhalterung RCX | Kärcher

    Schwarze Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln, seitlich betrachtet.

    Wandhalterung RCX

    Bestellnummer: 2.269-701.0

    Einfaches Anbringen der RTK-Antenne an Außenwänden. Das Set beinhaltet die Halterung, Schrauben und Dübel.