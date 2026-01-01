Wandhalterung RCX | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-701.0Einfaches Anbringen der RTK-Antenne an Außenwänden. Das Set beinhaltet die Halterung, Schrauben und Dübel.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
205 x 175 x 95
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung