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    Waschbürste | Kärcher

    Schwarze Kärcher Waschbürste mit weißen Borsten und ergonomischem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Waschbürste

    Bestellnummer: 6.903-276.0

    Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse.