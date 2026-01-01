Waschbürste | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.903-276.0Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
333 x 82 x 164
Anwendungsgebiete