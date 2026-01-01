Waschbürste | Kärcher

Die praktische Waschbürste verfügt über weiche Borsten und ist damit ideal für die Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich einsetzbar. Ob Auto, Gartenmöbel oder Kühlergrill - die Waschbürste sorgt für schonende Sauberkeit und ist für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse geeignet.

Extra weiche Borsten ermöglicht die Reinigung von empfindlichen Stellen