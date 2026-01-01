Waschdüse zur Polsterreinigung | Kärcher

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Bestellnummer: 2.885-018.0Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln und Autositzen.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
153 x 113 x 75
Anwendungsgebiete