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    Waschdüse zur Polsterreinigung | Kärcher

    Zwei Kärcher Zubehörteile: ein transparentes Sprühdüsenaufsatz und ein schwarzes Rohrstück mit Anschluss.

    Waschdüse zur Polsterreinigung

    Bestellnummer: 2.885-018.0

    Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln und Autositzen.