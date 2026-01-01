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    Wasserfilter | Kärcher

    Kärcher Wasserfilter mit transparentem Gehäuse und schwarzem Schraubverschluss, liegend auf weißem Hintergrund.

    Wasserfilter

    Bestellnummer: 4.730-059.0

    Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.