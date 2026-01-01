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    WB 130 Rotierende Waschbürste | Kärcher

    Kärcher rotierende Waschbürste mit schwarzen Griff und weißen Borsten auf weißem Hintergrund.

    WB 130 Rotierende Waschbürste

    Bestellnummer: 2.644-286.0

    Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
    Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.