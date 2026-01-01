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    WB 24 Waschbürste | Kärcher

    Schwarze Kärcher Waschbürste mit Borsten und ergonomischem Griff, Nahaufnahme.

    WB 24 Waschbürste

    Bestellnummer: 2.644-136.0

    Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.