WB 24 Waschbürste | Kärcher

Es gibt hartnäckigen Schmutz wie verklebten Pollenfilm auf Gartenmöbeln oder Dreckkrusten auf Blumenkübeln, der nicht einfach weggespült werden kann. Da muss eine gute Bürste ran. Die WB 24-Waschbürste erzielt hier sehr gute Ergebnisse. Mit dem eingesetzten Flachstrahl wird zunächst die zu reinigende Oberfläche befeuchtet, um dann mit den extra langen Borsten des in 90°-Schritten drehbaren Bürstenkopfs an jede Stelle zu gelangen. Zuletzt mit dem Flachstrahl den gelösten Schmutz abspülen und schon ist die Putzaktion erledigt. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Dank des bewährten Quick Connect-Systems kann die Verbindung zwischen Waschbürste und Verlängerungsrohr mit nur einer Hand gelöst werden, um bei Bedarf zu einem weiteren Zubehör zu wechseln. Die WB 24 Handheld-Waschbürste ist geeignet für alle KHB- und OC 6-18-Modelle, nicht jedoch für die Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Integrierter Flachstrahl Für effizienten Wasserverbrauch und Einsparung von Akkulaufzeit. Extra lange, stabile Borsten Gründliche Entfernung von Schmutzablagerungen auch an schwer erreichbaren Stellen. Bürstenkopf in 90°-Schritten drehbar Ergonomisches Arbeiten und sehr gute Ergebnisse durch komfortable Beweglichkeit des Bürstenkopfs. Quick Connect-Anschluss Dank des bewährten Quick Connect-Systems müheloser Zubehörwechsel.