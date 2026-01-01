10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | Kärcher

    Kärcher Reinigungsbürste mit gelbem Gehäuse und weißen Borsten, schwarzer Griff mit grauem Knopf.

    WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste

    Bestellnummer: 2.644-374.0

    Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.