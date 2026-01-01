WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-374.0Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
377 x 264 x 223
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Produktinformationen
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Anwendungsgebiete