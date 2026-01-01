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    Nass-/Trockensauger WD 1 Classic | Kärcher

    Gelber Kärcher Staubsauger mit langem Saugrohr und Rollen auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 1 Classic

    Bestellnummer: 1.628-411.0

    • Blasfunktion, Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung
    • 850 W Nennleistungsaufnahme, 12-l-Kunststoffbehälter, 3-m-Kabel, 1,8-m-Schlauch
    • Schaumstofffilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel