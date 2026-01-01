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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 2-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Filterbeutel, Akku und Ladegerät.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 2-18 Battery Set

    Bestellnummer: 1.628-501.0

    • 12-l-Kunststoffbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
    • 18-V-Akkuplattform, 10 min Laufzeit, 1,8-m-Schlauch
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Bodendüse, Fugendüse, Schaumstofffilter, Vliesfilterbeutel