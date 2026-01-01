Akku-Nass-/Trockensauger WD 2-18 | Kärcher

Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 2-18 läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und überzeugt mit maximaler Flexibilität, kompakter Bauweise und Bewegungsfreiraum. Gerät, der 1,8 Meter lange Saugschlauch und Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten und stoßfesten 12-Liter-Kunststoffbehälter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden.

18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.