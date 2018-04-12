Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C | Kärcher

Der WD 2 Plus V-12/4/18/C besticht durch seine kompakte Bauweise und ist super saugstark und energieeffizient – und das bei einer Nennleistungsaufnahme von nur 1000 W. Das Gerät erzielt Top-Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten und stoßfesten 12-Liter-Kunststoffbehälter, ein 4-m-Kabel sowie einen 1,8 m langen Saugschlauch mit geradem Handgriff, Clips-Bodendüse und Vliesfilterbeutel. Der einteilige Patronenfilter ermöglicht das Saugen von trockenem und nassem Schmutz ganz ohne Filterwechsel und lässt sich durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Filterkorb montieren. Der Sauger hat zudem eine praktische Blasfunktion, die unter anderem an Stellen eingesetzt werden kann, wo Saugen nur schwer möglich ist. Die Ablagefläche auf dem Gerätekopf dient der sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen. Rohre und Bodendüsen lassen sich ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischenparken. Zudem punktet das Gerät mit seiner platzsparenden Verstauung, einer leichten Zubehöraufbewahrung, dem „Pull & Push“-Verschlusssystem und einem ergonomisch geformten Tragegriff für einen komfortablen Transport.

Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Unterbrechungen schnelles Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.