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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Filter, Düse, Staubsaugerbeutel, Akku und Ladegerät auf weißem Hintergrund.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3-18 Battery Set

    Bestellnummer: 1.628-551.0