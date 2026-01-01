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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 | Kärcher

    Gelber Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Filter und Staubbeutel auf weißem Hintergrund.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3-18

    Bestellnummer: 1.628-550.0