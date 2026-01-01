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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery | Kärcher

    Gelber Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Filter und Staubbeutel. Akku-betrieben, auf Rollen.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3 Battery

    Bestellnummer: 1.629-910.0

    • 17-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
    • 36-V-Akkuplattform, 2-m-Schlauch
    • Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Vliesfilterbeutel