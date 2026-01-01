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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium | Kärcher

    Kärcher Nass- und Trockensauger mit gelbem Gehäuse, Schlauch, Bodendüse, Filter und Staubbeutel auf weißem Hintergrund.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3 Battery Premium

    Bestellnummer: 1.629-950.0

    • 17-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
    • 36-V-Akkuplattform, 2-m-Schlauch
    • Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Vliesfilterbeutel