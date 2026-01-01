Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium | Kärcher

Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium bietet nicht nur maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Er überzeugt gleich mit einer ganzen Reihe an Vorteilen. Zum Beispiel mit dem 17 Liter fassenden und äußerst stabilen Edelstahlbehälter. Einem Patronenfilter, der das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel zum Kinderspiel macht. Dem abnehmbaren Handgriff für das Anbringen von Zubehör direkt am strömungsoptimierten Saugschlauch. Einer Clips-Bodendüse inklusive Mischeinsatz für eine ideale Schmutzaufnahme. Einer Laufzeit von 15 bzw. 30 Minuten mit dem Lithium-Ionen Wechselakku Battery Power 36/25 bzw. Battery Power 36/50 (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten). Einer Parkposition für Saugrohr und Bodendüse. Und zusätzlichen Extras wie der Blasfunktion, dem „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, dem ergonomischen Tragegriff und der äußerst praktischen Zubehöraufbewahrung. Besonders praktisch: Die Akkus anderer 36 V Battery Power Geräte können dank Akku-Plattform Kompatibilität auch im WD 3 Battery Premium verwendet werden.

36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Spezieller Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet. Bodendüse und Saugschlauch Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts. Große Transportrollen Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.