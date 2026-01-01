Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set | Kärcher

Im WD 3 Battery Premium Set ist der Akku mit einer Laufzeit von 15 Minuten schon mit drin – damit man gleich losgehen kann. Dabei wird der Akkustatus immer auf dem LCD-Display des Akkus angezeigt. Der akkubetriebene und saugstarke Nass-/Trockensauger enthält in der Premium-Variante einen robusten und stoßfesten Edelstahlbehälter. Unabhängig vom Stromnetz bietet er die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz verbessern die Schmutzaufnahme und ermöglichen restlose Sauberkeit. Dank Patronenfilter lässt sich trockener und nasser Schmutz ganz ohne Filterwechsel bequem aufsaugen. Ebenfalls inklusive: Blasfunktion, abnehmbarer Handgriff für eine direkte Zubehöranbringung, Parkposition für Saugrohr und Bodendüse, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Der WD 3 Battery Premium Set ist Teil der 36 V Battery Power Plattform, wodurch sein Akku auch in anderen 36 V Akku-Plattform Geräten eingesetzt werden kann - für noch mehr Flexibilität.

36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Spezieller Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet. Bodendüse und Saugschlauch Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts. Große Transportrollen Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.