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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Ladegerät, Filter und Staubbeutel. Gelbes Gerät auf weißem Hintergrund.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3 Battery Set

    Bestellnummer: 1.629-911.0

    • 17-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
    • 36-V-Akkuplattform, 15 min Laufzeit, 2-m-Schlauch
    • 36-V-Akku, Ladegerät, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Vliesfilterbeutel