Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Set | Kärcher

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Akku-Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.629-911.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W)
300
Saugleistung (W)
80
Vakuum (mbar)
110
Luftmenge (l/s)
40
Behältergröße (l)
17
Behältermaterial
Kunststoff
Nennweite Zubehör (mm)
35
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Kapazität (Ah)
2.5
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 70 ca. 140
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 15
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
315
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Schalldruckpegel (dB(A))
67
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
388 x 340 x 503
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete