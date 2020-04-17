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    Nass-/Trockensauger WD 3 P S V-17/4/20 | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Saugrohr, Filter, Staubsaugerbeutel und Adapter auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 3 P S V-17/4/20

    Bestellnummer: 1.628-190.0

    • Gerätesteckdose, Blasfunktion, Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung
    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 17-l-Edelstahlbehälter, 4-m-Kabel, 2-m-Schlauch
    • Patronenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel