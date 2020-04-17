Nass-/Trockensauger WD 3 P S V-17/4/20 | Kärcher

Der WD 3 P S V-17/4/20 ist saugstark und energieeffizient bei nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Dabei sind sowohl das Gerät als auch der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt – für die besten Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger punktet mit seiner kompakten Bauweise und einem robusten 17-Liter-Edelstahlbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch und Vliesfilterbeutel. Dank des einteiligen Patronenfilters ist das Aufsaugen von sowohl nassem als auch trockenem Schmutz ohne Filterwechsel möglich. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen und der entstehende Schmutz direkt abgesaugt werden. Die Blasfunktion ist nützlich beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Die Aufbewahrung des Schlauchs erfolgt platzsparend durch das Einhängen am Gerätekopf. Das Kabel kann am Kabelhaken verstaut werden, Rohre und Bodendüsen am Bumper. Das „Pull & Push“-Verschlusssystem ermöglicht einfachstes Öffnen und Schließen des Behälters. Der Handgriff des Saugers kann abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.

Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet. Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil. Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet. Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.