Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/35 + Nozzles | Kärcher

Der Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/35 ist ein saugstarkes und energieeffizientes Einstiegsgerät mit nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Das Gerät, der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse, egal ob trockener, nasser, feiner oder grober Schmutz. Der Sauger überzeugt mit seiner zusätzlichen Autodüse für müheloses Absaugen textiler Oberflächen und einer extra langen Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie unter anderem im Zwischenraum der Mittelkonsole. Zudem besticht er durch kompakte Bauweise, ansprechendes Design und den stoßfesten 17-Liter-Kunststoffbehälter. Ausgestattet ist das Gerät standardmäßig mit 4 m Kabel, 3,5 m Saugschlauch mit abnehmbarem Handgriff, Clips-Bodendüse, Patronenfilter und Vliesfilterbeute. Für Saugen auf engstem Raum können der Handgriff abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch aufgesteckt werden. Die Schlauchaufbewahrung erfolgt am Gerätekopf durch Einhängen auf beiden Seiten. Weitere Features: Drehschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts, „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff.

Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil. Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung z.B. aus einem Kiesbeet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.