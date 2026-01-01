Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 S Dual | Kärcher

Leistungsstark und mobil: Der 36-Volt-Motor des Akku-Nass-/Trockensaugers WD 4-18 S Dual wird von 2 18-Volt-Akkus angetrieben für eine kraftvolle Saugleistung und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Der Akku-Nass-/Trockensauger ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform und beseitigt nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Der Sauger besitzt einen robusten 20-Liter-Edelstahlbehälter, einen 2,2-Meter-Saugschlauch, eine Clips-Bodendüse, Vliesfilterbeutel und einen komfortablen Flachfaltenfilter, der sich für Nonstop-Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel eignet. Dank patentierter Entnahmetechnik lässt sich der Filter sekundenschnell ausbauen und reinigen – ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die Blasfunktion. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Features sind der ergonomische Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters.

18 V + 18 V = 36 V Power Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Der Akku-Nass- /Trockensauger mit der höchsten Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range. Patentierte Filterentnahmetechnik Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. „Pull & Push“-Verschlusssystem Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.