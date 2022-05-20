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    Nass-/Trockensauger WD 4 P S V-20/5/22 | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Filter, Saugrohr, und Staubbeutel auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 P S V-20/5/22

    Bestellnummer: 1.628-290.0

    • Gerätesteckdose, patentierte Filterentnahmetechnik, Blasfunktion
    • 1100 W Nennleistungsaufnahme, 20-l-Edelstahlbehälter, 5 m Kabel, 2,2 m Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel