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    Nass-/Trockensauger WD 4 P V-20/5/22 | Kärcher

    Gelber Kärcher Nass-/Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Saugrohr, Filter, Staubsaugerbeutel und Fugendüse auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 P V-20/5/22

    Bestellnummer: 1.628-270.0

    • Gerätesteckdose, patentierte Filterentnahmetechnik, Blasfunktion
    • 1100 W Nennleistungsaufnahme, 20-l-Kunststoffbehälter, 5 m Kabel, 2,2 m Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel