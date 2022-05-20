Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/5/22 | Kärcher

Super saugstark und energieeffizient mit 1100 W: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/5/22 sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Nasser, trockener, feiner oder grober Schmutz wird nonstop ohne Filterwechsel entfernt. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-l-Edelstahlbehälter und ist ausgestattet mit einem 5 m Kabel, einem 2,2 m Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers für eine gründliche Reinigung einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Vorteile sind das „Pull & Push“-Verschlusssystem für ein einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff für den komfortablen Transport des Saugers.

Patentierte Filterentnahmetechnik Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Vliesfilterbeutel mit praktischem Versschlusssystem 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.