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    Nass-/Trockensauger WD 4 V-20/6/22 Car | Kärcher

    Gelber Kärcher Nass- und Trockensauger mit Zubehör: Bürstenaufsätze, Flach- und Fugendüsen, Filter und Staubbeutel.

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 V-20/6/22 Car

    Bestellnummer: 1.628-208.0