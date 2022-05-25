Nass-/Trockensauger WD 5 Control 25/5/22 | Kärcher

Der WD 5 Control 25/5/22 liefert mit seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz ausgezeichnete Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Durch die Anbringung der 2-in-1 Remote Control am Saugschlauch kann der Nass-/ Trockensauger komfortabel gestartet und gestoppt werden, welches den Weg zum Sauger spart. Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen schaltet sich der Nass-/Trockensauger dank automatischer Vibrationserkennung selbstständig ein und ermöglicht so nahtloses Arbeiten. Dank herausragende Filterreinigung und patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter ohne Schmutzkontakt wechseln, während die Filterabreinigung die Saugleistung spielend leicht wieder herstellt. Darüber hinaus ist er mit der Power Control-Funktion zur stufenlosen Saugregulierung ausgestattet. Zusätzlich bietet neben der kraftvollen Saugfunktion eine praktische Blasfunktion für filigrane Reinigungsaufgaben. Der WD 5 Control 25/5/22 verfügt über einen großzügigen 25-Liter-Kunststoffbehälter, 5 Meter Kabel und einen 2,2-Meter-Saugschlauch. Zudem besitzt er eine praktische und platzsparende Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf.

2-in-1 Remote Control 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch. 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten! Power Control Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht. Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände. Lenkrollenbremse Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°. Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.