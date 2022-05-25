Nass-/Trockensauger WD 5 Control P S 25/5/22 | Kärcher

Reinigen leicht gemacht – der saugstarke und energieeffiziente WD 5 Control P S 25/5/22 liefert beste Reinigungsergebnisse bei trockenem und nassem Schmutz. Erleben Sie maximale Freiheit mit der 2-in-1 Remote Control: Starten und stoppen Sie Ihr Gerät bequem per Bluetooth-Fernbedienung. Das Besondere: Bei der Verwendung Ihrer Akku-Power-Tools schaltet sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst ein und aus. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen kontaktlosen, hygienischen Wechsel des Flachfaltenfilters. Sollte die Saugleistung nachlassen, stellt die intelligente Filterabreinigung diese blitzschnell wieder her – für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit der Power Control-Funktion passen Sie die Saugkraft stufenlos an jede Aufgabe an und aufgesaugte Flüssigkeiten lassen sich mit der vorhandenen Ablassschraube ganz einfach entleeren. Für empfindliche Oberflächen oder das Entfernen von Staub aus Ecken bietet die zuverlässige Blasfunktion die perfekte Lösung. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen flexiblen 2,2-Meter-Saugschlauch und eine Gerätesteckdose.

2-in-1 Remote Control 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch. 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten! Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet. Power Control Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht. Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Ablassschraube Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände. Lenkrollenbremse Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°. Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.