Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 | Kärcher

Energieeffizient und leistungsstark für die Reinigung im und ums Haus. Der Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 überzeugt bei 1200 Watt Nennleistungsaufnahme mit den besten Reinigungsergebnissen bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Kunststoffbehälter, ein 5-Meter-Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Filter in Sekundenschnelle ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.

Herausragende Filterreinigung Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt. Patentierte Filterentnahmetechnik Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.