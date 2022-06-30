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    Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Saugschlauch, Filter, Düsenvorsatz und Staubbeutel auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 6 P S V-30/6/22/T

    Bestellnummer: 1.628-360.0

    • Gerätesteckdose, Filterreinigung, Ablassschraube
    • 1300 W Nennleistungsaufnahme, 30-l-Edelstahlbehälter, 6-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel