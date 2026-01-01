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    Wechselakku für den WV 5 und WVP 10 | Kärcher

    Graues Ersatzteil für Kärcher Fenstersauger mit rechteckiger Form und geripptem Bereich.

    Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

    Bestellnummer: 2.633-123.0

    Reinigen ohne Ende: der Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP machts möglich.