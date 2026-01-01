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    Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130 | Kärcher

    Schwarze Bürste mit blauen Borsten, kreisförmig, auf weißem Hintergrund.

    Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130

    Bestellnummer: 2.644-290.0

    Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130. 