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    Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130 | Kärcher

    Runde schwarze Bürste mit dichten Borsten und einem zentralen Befestigungselement.

    Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130

    Bestellnummer: 2.644-291.0

    Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.