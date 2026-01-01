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    Wechselaufsatz Universal für WB 130 | Kärcher

    Runde Bürste mit schwarzen Kunststoffrahmen und weißen Borsten, geeignet für Reinigungsgeräte.

    Wechselaufsatz Universal für WB 130

    Bestellnummer: 2.644-289.0

    Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130. 