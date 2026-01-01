Wechselaufsatz Universal für WB 130 | Kärcher

Die transparenten Borsten des Waschbürstenaufsatzes sind universell einsetzbar für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.

Weiche transparente Borsten Schonende, sanfte und effiziente Reinigung. Universell einsetzbar Für alle glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Optionales Zubehör Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.