Winkelstrahlrohr | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.638-817.0Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 43 x 116
Anwendungsgebiete