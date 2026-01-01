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    Winkelstrahlrohr | Kärcher

    Zwei Kärcher Hochdruckreiniger-Lanzen, eine aus Metall mit gebogenem Ende und eine schwarze Kunststofflanze.

    Winkelstrahlrohr

    Bestellnummer: 2.638-817.0

    Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.